Asepresident Pence pehmendas Trumpi Venezuelas sõjalise sekkumise avaldust

Rahumeelne lahendus rahutustele ja poliitilisele segadusele Venezuelas on võimalik, teatas USA asepresident Mike Pence pühapäeval pärast seda, kui president Donald Trump oli ähvardanud sõjategevusega ja kutsunud esile hukkamõistu kogu regioonis.

Trumpi reedene avaldus, et sõjaline sekkumine Venezuelas on valikuvõimalus, kutsus esile protesti Peruus, Mehhikos ja Colombias, mille juhid on tavaliselt Venezuela presidendi Nicolás Maduro kõige karmimad kriitikud, vahendab Reuters.

„Meil on Venezuela suhtes palju valikuvõimalusi, aga president jääb ka kindlaks, et koostöös kõigi liitlastega Ladina-Ameerikas võime me saavutada rahumeelse lahenduse,“ ütles Pence Colombias Cartagenas, kust ta alustas ringreisi Ladina-Ameerika riikides.

Loe veel

„Me jätkame seismist koos vabade riikidega meie poolkeral, kuni demokraatia on Venezuela rahva jaoks taastatud,“ lausus Pence, esinedes märksa lepitavamal toonil kui Trump.

Sõjalise sekkumise üle isegi ei mõelda, teatas Colombia president Juan Manuel Santos ühisel pressikonverentsil Pence’iga.

Pence’i sõnul arutasid nad Santosega siiski uusi sanktsioone sotsialistliku Venezuela vastu.