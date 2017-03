Asepresident Pence kasutas Indiana kubernerina osariigi asju ajades eraviisilist e-postikontot, mida häkiti

USA asepresident Mike Pence kasutas Indiana osariigi kuberner olles tööasjade ajamiseks isiklikku e-postikontot, mis ei olnud ebaseaduslik, kuid tõstatab küsimusi osaliselt tundliku sisuga suhtluse turvalisuse üle, teatas ajaleht Indianapolis Star.

Pence kasutas oma nõunikega suhtlemiseks AOL-i e-postikontot. Jutt puudutas seejuures kuberneri residentsi turvaväravaid ning osariigi reageeringut terrorirünnakutele üle maailma, teatas Indianapolis Star neljapäeva õhtul, vahendab New York Times.

USA president Donald Trump kritiseeris kogu valimiskampaania käigus teravalt oma vastaskandidaadi Hillary Clintoni eraserveri ja e-postikonto kasutamist ajal, kui ta oli välisminister.

Septembris esines Pence saates „Meet the Press“ ja väitis, et Clinton kasutas eraserverit, et hoida oma e-kirju väljaspool avalikkuse haardeulatust ja avalikku vastutust.

Pence’i pressiesindaja Marc Lotter ütles Indianapolis Starile, et igasugused võrdlused Pence’i ja Clintoni vahel on absurdsed. Ta lisas, et kubernerina ei olnud Pence’i valduses föderaalselt salastatud informatsiooni, ning ta kasutas teenusepakkuja teenuseid, samas kui Clintonil oli kodus eraserver.

Loe veel

Indianapolis Star kirjutas ka, et Pence’i isiklikule e-postikontole häkiti suvel sisse. Keegi saatis Pence’i kontaktidele e-kirja, milles väideti, et Pence on koos naisega Filipiinidel ega pääse sealt minema ja nad vajavad hädasti raha. Pence saatis pärast vabanduskirja ja lõi uue AOL-i konto.

Indiana seadusandlus nõuab, et osariigi asjadega seotud dokumente tuleb säilitada ja need peavad olema avalikkusele kättesaadavad. Kui osariigi kontodelt saadetud e-kirjad jäävad osariigi arvutiserveritesse, siis erakontodega see nii ei ole.

Indianapolis Star tsiteeris asepresidendi büroo avaldust, mille järgi säilitas Pence osariigi ja eraviisilised e-postikontod.

„Kubernerina järgis hr Pence täielikult Indiana seadusandlust, mis puudutab e-kirjade kasutamist ja säilitamist,“ öeldakse avalduses. „Valitsuse e-kirju nii tema osariigi kui ka isiklikelt kontodelt arhiveeritakse osariigi poolt vastavalt Indiana seadusandlusele ja käsitletakse vastavalt Indiana avalikele dokumentidele ligipääsu seadusele.“