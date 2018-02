Asepeaminister Rogozin: Venemaa-vastased sanktsioonid jäävad alatiseks

Piirangumeetmed, mis lääs kehtestas Venemaa vastu, jäävad alatiseks püsima, leiab Venemaa asepeaminister Dmitri Rogozin.

„Sanktsioonid on vana põlisvaenlase reaktsioon meie tugevnemisele. Ja kaotatakse need ainult juhul, kui me uuesti nõrgaks muutume,” lausus Rogozin intervjuus ajalehele Kommersant, vahendab RIA Novosti.

Rogozini sõnul on sanktsioonid Venemaa jaoks võimalus näidata rahvusliku iseloomu parimaid jooni.

Küsimusele, kas saktsioonid ei häiri armee ümberrelvastamist, vastas Rogozin, et raskusi on, aga meetmed on tarvitusele võetud.

„On loodud sõjatööstuskompleksi sanktsioonide vastane staap, mille peamine ülesanne seisneb sõjalise otstarbega toodete sise- ja välistellijatele tarnimise tähtaegade ületamise ärahoidmises,” ütles Rogozin.