Asekuberner: linlaste meeleavaldus Kemerovos oli katse võime diskrediteerida, osales „üles köetud noorus”

Meeleavaldusest Kemerovo Nõukogude väljakul, kus linnaelanikud nõudsid võimudelt kaubanduskeskuse tulekahju läbipaistvat uurimist, süüdlaste karistamist ja oblastijuhtide ametist lahkumist, võttis osa „üles köetud noorus”, teatas Kemerovo oblasti asekuberner Vladimir Tšernov.

„Me teeme järeldused, et see oli selge, planeeritud aktsioon, mis oli suunatud võimude diskrediteerimisele... Väga palju oli üles köetud noorust,” teatas Tšernov, lisades, et inimesed tulid väljakule „üldse aru saamata, mida nad seal teevad”, vahendab RBK.

Eile toimus Kemerovos rahva meeleavaldus, mis kestis kokku üle kümne tunni. Osa võttis kuni 4000 inimest.

Meeleavaldusel skandeeriti „Tõtt!”, „Astu tagasi!” ja „Kus on Tulejev?!” (Kemerovo oblasti kuberner Aman Tulejev), nõuti andmete avaldamist tulekahjus hukkunute täpse arvu kohta ja süüdlaste karistamist. Kodanike initsiatiivgrupp külastas kalmistut, surnukuuri ja külmhoonet, kuid tõendeid selle kohta, et ohvreid oleks rohkem kui ametlikult teatatud, ei leitud.

Eile käis Kemerovos ka Venemaa president Vladimir Putin, kellega kohtumisel teatas kuberner Tulejev, et Kemerovos on pärast tulekahju hakanud tegutsema opositsiooniline grupp, mis püüab tragöödiaga spekuleerida. Tulejevi sõnul ei ole need hukkunute lähedased, vaid need, „kes pidevalt lärmavad”.

Tulejev teatas ka, et peab oma kohuseks mitte lasta sellisel asjal sündida. „Sellel, et see kaarnakari püüab võõra murega spekuleerida ja saavutada arusaamatuid eesmärke,” ütles Tulejev.