Asekaitseminister: Venemaa ei kavatse mingil juhul naaberriikidesse sisse tungida, Zapadil võideldakse terrorismiga

Venemaa ei kavatse „mitte mingil juhul“ naaberriikide territooriumile sisse tungida ning ühisõppused Valgevenega Zapad-2017 on suunatud võitlusele terrorismiga, teatas Venemaa kaitseministri asetäitja Aleksandr Fomin intervjuus Deutsche Wellele.

„Ma tahan täiesti vastutustundlikult teatada: mingeid sissetunge naaberriikide territooriumile ei planeerita. Õppuste peamine eesmärk on vastavate mooduste ja relvajõudude kasutamise harjutamine võitluseks terrorismiga,“ ütles Fomin kolmapäeval.

Fomin rõhutas, et õppused on absoluutselt rahumeelsed ja neil on kaitseiseloom. Fomini sõnul osaleb 14. septembril algavatel õppustel 12 700 inimest, sealhulgas 5500 venemaalast ja 7200 valgevenelast.

Ajakirjaniku küsimusele, kas Ida-Euroopa ja Balti riikide elanikud võivad magada rahulikult, vastas Fomin: „Loomulikult. Ja ma ütlen seda tõsiselt.“

Veel teatas Fomin, et õppuste Zapad nimetus tähendab Venemaa lääneosa, mitte lääneriike.

„“Zapadit“ ei pea võtma laias poliitilises mõttes kui geograafilist terminit, mis hõlmab lääneriike, Euroopa Liitu või NATO liikmeid. Selle nimetuse all mõistetakse Venemaa lääneosa ja Valgevenet, mis asub Venemaast läänes,“ ütles Fomin.

Õppused Zapad-2017 kestavad 20. septembrini. Läänes arvatakse, et Moskva on teadlikult pisendanud andmeid osavõtjate arvu kohta, et ei peaks kutsuma rahvusvahelisi vaatlejaid. Arvatakse, et tegelikkuses osaleb õppustel umbes 100 000 sõjaväelast.