ARVAMUSSTUUDIO | Kas on aeg hüvasti jätta sellise Facebookiga, nagu me seda tunneme?

Sel nädalal jõudis USA meediasse kinnitus, et Trumpi 2016. aasta kampaaniameeskonna palgatud andmeanalüüsifirma nuhkis 50 miljoni Facebooki kasutaja profiililt andmeid, et luua valijate valikute mõjutamiseks tarkvara. Kasutajad on nördinud ja kurjakuulutav hashtag DeleteFacebook kogub hoogu. Kas sotsiaalmeedia gigant suudab oma tormilise ajaloo suurimast äpardusest ühes tükis välja tulla? Kui mitte, siis milline näeb välja Facebooki-järgne maailm? Ja mis kõige tähtsam: kui keskmine kasutaja hakkab skandaali tuules oma internetikasutusse tähelepanelikumalt suhtuma, siis kui „sotsiaalne” on sotsiaalmeedia tulevik?

Delfi TV stuudios arutasid põletavat teemat IT-spetsialist ja „infoturbe evangelist” Peeter Marvet ning Ekspress Meedia IT-juht Mait Tafenau. Vestlust juhib Eesti Päevalehe reporter Mihkel Tamm.