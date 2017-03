Arstideks riietunud võitlejad ründasid Kabuli sõjaväehaiglat, hukkus vähemalt 30 inimest

Arstideks riietunud mehed ründasid Afganistani pealinna Kabuli suurimat sõjaväehaiglat, millele järgnes äge tulevahetus, milles hukkus vähemalt 30 ja sai haavata üle 50 inimese.

Siseministeeriumi teatel tapsid kõik ründajad Sardar Daudi haigla katusele maandunud Afganistani eriüksuslased, vahendab BBC News.

Rünnaku eest võttis vastutuse äärmusorganisatsioon Islamiriik. Taliban aga eitas igasugust rünnakus osalemist.

Afganistani president Ashraf Ghani ütles, et rünnak 400 voodikohaga Sardar Daudi haigla vastu tallas jalge alla kõik inimlikud väärtused.

Rünnak algas kohaliku aja järgi kella üheksa ajal hommikul, kui üks võitleja lasi end haigla lõunaväravas, mis asub USA saatkonna lähistel, õhku ning kolm ründajat sisenesid territooriumile.

Võitlejad tungisid koos relvade ja käsigranaatidega haigla kolmandale ja neljandale korrusele ja hakkasid tulistama.

Ühe välja pääsenud haiglatöötaja sõnul kandis tema nähtud ründaja valget kitlit ning tulistas Kalašnikovi automaadist kõiki, kes ette juhtusid.

Enam kui kuus tundi pärast rünnaku algust teatas Afganistani siseministeeriumi esindaja Sediq Sediqqi Twitteris, et eriüksuslased on operatsiooni lõpetanud ja kõik ründajad on surnud.