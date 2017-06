Arstide sõnul oli Põhja-Koreast vabastatud ja surnud ameeriklasel ulatuslik koe kaotus ajus

Eelmisel nädalal pärast enam kui aastast vangistust Põhja-Koreas vabastatud USA kodanikul Otto Warmbieril oli arstide sõnul „ulatuslik koe kaotus“ kõigis aju osades, vahendab NPR.

22-aastane Warmbier oli alates eelmisel nädalal USA-sse naasmist koomas.

Warmbieri vanemad Fred ja Cindy Warmbier teatasid oma avalduses, et poeg suri esmaspäeva pärastlõunal. „Meie poja kohutav piinarikas väärkohtlemine põhjakorealaste käes tagas selle, et ükski muu tagajärg polnud võimalik peale selle kurva, mida kogesime täna,“ teatasid vanemad.

Daniel Kanter Cincinnati ülikooli akadeemilisest tervisekeskusest ütles neljapäeval, et kahtlustatakse, et Warmbier on viidud „mittereageeriva ärkveloleku“ seisundisse.

„Kanter ja tema kolleegid ütlevad, et ei leidnud mingeid tõendeid selle kohta, et Warmbier, kes ei ole üles näidanud mingit teadlikkust ümbritseva suhtes, kannatas botulismi mõjude all – see avastus näib olevat vastuolus tema Põhja-Korea vangistajate pakutud seletusega. Sealsed võimud on öelnud, et Warmbier langes koomasse pärast botulismi saamist ja unerohu võtmist,“ vahendab NPR.

Virginia ülikooli tudeng vahistati Pyongyangis 2016. aasta jaanuaris ja teda süüdistati katses varastada hotelli personalile mõeldud ruumist propagandaplakatit.

Warmbier mõisteti kiiresti 15 aastaks vangi ja sunnitööle. Tema tervislik seisund oli USA võimudele ja perekonnale üllatus.

Pole selge, kui kaua Warmbier koomas oli või mis selle põhjustas. USA arstide sõnul ei ole nad leidnud füüsilise trauma jälgi.