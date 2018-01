Arst: Trump sooritas kognitiivse testi äärmiselt hästi, ta on väga terav ja väljendub selgesti

USA president Donald Trump sooritas eelmisel nädalal läbi viidud üllatusliku kognitiivse testi „äärmiselt hästi”, teatas tema arst eile.

Mereväearst Ronny Jackson, kes juhtis eelmisel nädalal Trumpi esimest arstlikku läbivaatust presidendina, ütles, et Trump sai mälukaotuse ja muude kergete kognitiivsete häirete varaste märkide tuvastamiseks mõeldud testis ideaalse tulemuse. Veel teatas Jackson, et 190 sentimeetrit pikk president kaalub 108 kilogrammi, mida on 1,4 kilogrammi rohkem, kui 2016. aasta septembris, kui Trump viimati oma kaalu avalikustas. Trump on sellega napilt rasvumise piirist allpool, vahendab Associated Press.

„Presidendi üldine tervis on suurepärane,” ütles Jackson, kes ennustas, et Trump jääb terveks kogu ametiajaks, vaatamata suuresti kiirtoidust koosnevale dieedile ja füüsilisele tegevusele, mis piirneb nädalavahetustel golfi mängimisega.

„Seda nimetatakse geneetikaks,” ütles Jackson. „Ma ei tea. ... Tal on uskumatult head geenid ja see on see, milliseks jumal ta lõi.”

USA presidendid ei läbi tavaliselt arstlikul läbivaatusel kognitiivset hindamist. Jackson teatas aga, et Trump nõudis ise seda testi, sest jätkuvalt seatakse kahtluse alla tema vaimset sobivust ametisse.

Jacksoni sõnul sooritas 71-aastane president testi äärmiselt hästi ja sai ideaalse tulemuse.

„Ta on väga terav. Ta väljendub väga selgesti, kui ta minuga räägib,” ütles Jackson, kes süüdistas arste, kes on püüdnud Trumpile eemalt diagnoose panna, „tabloidipsühhiaatrias”.

Jackson sõnul tunnistas Trump siiski, et oleks tervem, kui kaotaks rohkem liigutades ja paremini süües kehakaalust mõned naelad. Jackson ütles, et korraldab Valge Maja kokale dietoloogi konsultatsiooni, et vähendada kaloreid, ning soovitab Trumpile aeroobiliste harjutuste programmi, eesmärgiga kaotada sel aastal 4-7 kilogrammi.

Trumpi kehamassiindeks 29,9 muudab ta oma pikkuse kohta ülekaaluliseks. Kehamassiindeksist 30 algab rasvumine.

Trumpi vererõhk oli 122/74 ja kolesterooli näitaja 223, mis on soovitatavast kõrgem.

Vaatamata söömisharjumustele ja kolesterooli probleemile on Trumpi südametervis suurepärane, rõhutas Jackson, kelle sõnul on Trump vältinud mõningaid suuri südameriske – ta ei ole kunagi suitsetanud ega ole diabeetik – ning tema perekonnas ei ole südameprobleeme.

Kognitiivne test, mille Trump läbis kannab nime Montreal Cognitive Assessment ning see sisaldab ette loetud sõnade meeldejätmist, suvaliste numbrite kuulamist ja nende kordamist tagurpidises järjekorras, võimalikult paljude teatud tähega algavate sõnade ütlemist minuti jooksul, täpse kuubi joonistamist ning kirjeldamist, mille poolest sarnanevad konkreetselt kaks objekti, näiteks rong ja jalgratas.