Armeenia uueks, kuid kärbitud volitustega presidendiks valiti Armen Sarkisjan

Armeenia uueks, järjekorras neljandaks presidendiks valiti parlamendi poolt valitseva Vabariikliku Partei kandidaat Armen Sarkisjan.

Sarkisjani poolt hääletas 90 ja vastu 10 parlamendi liiget. Üks valimissedel tunnistati kehtetuks. Sarkisjani poolt oli neljast parlamendifraktsioonist kolm, vastu üks, vahendab RIA Novosti.

Uus riigipea astub ametisse 9. aprillil.

Sarkisjan teatas varem parlamendi ees esinedes, et riik on jõudnud etappi, kus on vajalikud sisulised muutused nii valitsemissüsteemis kui ka majandus- ja ühiskondlikus elus. Ta kutsus üles rahvuslikule ühtsusele ning teatas, et Armeeniale on vaja sotsiaalset õiglust ja korruptsiooni väljajuurimist. Tähtsamate ülesannete hulgas mainis Sarkisjan kodanikuühiskonna arengut ning haridus- ja demograafiavaldkonna probleemide lahendamist.

Seni oli Sarkisjan Armeenia suursaadik Suurbritannias. Tema kandidatuuri esitas senine riigipea ja Vabariikliku Partei juht Serž Sargsjan. Sarkisjan oli ainus kandidaat.

Pärast Sargsjani ametiaja lõppu jõustub lõplikult Armeenia uus põhiseadus. Võim koondub nüüd parlamendi ja valitsuse kätte ning presidendile, kelle valib parlament, jääb vaid esindusfunktsioon.