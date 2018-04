Armeenia protestiliikumise juht seati üles peaministrikandidaadiks, kuid poolthääli parlamandis ei piisa

Armeenia parlamendifraktsioon Jelk esitas peaministrikandidaadiks protestiliikumise juhi ja fraktsiooni esimehe Nikol Pašinjani.

Pašinjan oli varem öelnud, et on valmis Armeenia peaministriks hakkama, kui rahvas talle selle vastutuse asetab. Valitseva Vabariikliku Partei fraktsiooni esimees Vagram Bagdasarjan välistas aga eile võimaluse, et fraktsiooni liikmed Pašinjani kandidatuuri poolt hääletaksid, vahendab Interfax.

Peaministri ametisse nimetamiseks parlamendis on vaja koguda 53 häält.

Pärast 2017. aasta aprilli valimisi sai Vabariiklik Partei 105-kohalises parlamandis absoluutse enamuse – 58 kohta – ning koalitsioonipartner Armeenia Revolutsiooniline Föderatsioon Dašnaktsutjun seitse kohta.

Opositsiooni moodustavad erakond Tsarukjani Blokk (Õitsev Armeenia), millel on 31 kohta, ja Jelk (Väljapääs) Pašinjani juhtimisel, millel on üheksa kohta.

Pašinjan teatas Facebookis, et kohtus Tsarukjani Bloki fraktsiooni esimehe Gagik Tsarukjaniga, vahendab RIA Novosti.

„Kohtusin Gagik Tsarukjaniga. Arutasime kujunenud sisepoliitilist olukorda ja võimalikke lahendusi. Arutelud jätkuvad,” kirjutas Pašinjan.

Tsarukjani Blokk on protestiliikumisega ühinenud, aga ei ole teatanud Pašinjani tingimusteta toetamisest peaministrikandidaadina.