Armeenia peaminister põgenes kõnelustelt protestijate liidritega

Aktsioonid, mis said alguse pärast ekspresident Serž Sargsjani esitamist peaministriks, on kestnud juba enam kui nädala, esitades nõudmise, et ta loobuks oma ametikohast. Aktivistidele ei ole sugugi meelt mööda, et kahe ametiaja järel presidendina soovib Sargsjan asuda riiki tüürima peaministrina: ametipositsioonilt, mille võimutäiust äsjaste reformidega ka suurendati.

