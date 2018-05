Armeenia opositsiooniliider kutsus üldstreigile ja kõigi teede blokeerimisele

Armeenia opositsiooniliider Nikol Pašinjan kutsus kõiki riigiteenistujaid üldsreigile ning oma poolehoidjaid totaalsele kodanikuallumatuse aktsioonile, sealhulgas tänavate ja teede blokeerimisele.

Eriti tuleb Pašinjani sõnul sulgeda tänavad ja teed, mis viivad Jerevani lennujaama, vahendab RIA Novosti.

„Homme peavad riigiteenistujad välja kuulutama üldstreigi. Homme võib totaalse kodanikuallumatuse aktsiooniga mitteühinenute arvu lugeda sõrmedel,” ütles Pašinjan eile.

„Kella 8.15-st viime me läbi totaalse kodanikuallumatuse aktsiooni, kuulutame välja üldstreigi, blokeerime kõik tänavad ja teed lennujaama,” rõhutas Pašinjan.

Pašinjani sõnul jäävad protestijate nõudmised endisteks: peaministriks tuleb valida „rahva” kandidaat.

Pašinjani poolehoidjad väljendasid valmisolekut avaldada Jerevanis meelt kuni võiduni.

Eile ei valinud Armeenia parlament Pašinjani uueks peaministriks. Tema poolt oli 45 parlamendi liiget ja vastu 53.

Pašinjani juhitava erakonna Kodanike Kokkulepe pressiesindaja Tigran Avinjan ütles, et Pašinjani kandidatuur peaministri kohale esitatakse uuesti.

„Me esitame kindlasti Nikol Pašinjani kandidatuuri peaministri ametikohale. Ma arvan, et rahvaliikumine on juba saavutanud edu, nädala pärast tuleb see edu lihtsalt juriidiliselt kinnitada,” ütles Avinjan.