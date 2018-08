Armee saadeti tagama seadust põgenikekriisi südamesse Venezuela-Brasiilia piiril

Ajakirjanduse teatel saatis valitsus sõjaväe piirilinna juba eelmisel nädalal pärast seda, kui rahulolematus põgenikelainega päädis inimeste väljaajamisega ajutistest põgenikelaagritest, vahendab uudisteagentuur AP.

Viha põgenike vastu kerkis pärast seda, kui peksti läbi ja rööviti paljaks kohalik kaupmees, mille taga oli kohalike arvates mõni venezuelalasest põgenik, suurendades rahulolematust nende kõikide vastu.

Teadaolevalt rünnati kaht suuremat põgenikelaagrit, kus rüüstati ja põletati nende isiklikke asju, sundides segaduses ja hirmul põgenikke uuesti üle piiri kodumaale põgenema. Aktsioonide ajal oli väidetavalt kuulda ka tulistamist.

Tuhanded inimesed on otsustanud Venezuelast lahkuda seoses majandus- ja poliitilise kriisiga pärast maa diktatuuri ja vaesuse teele viimist sotsialistist president Nicolás Maduro poolt.

Avalikke teenuseid on kohalike võimude väitel tabanud krahh ja sisseränne on toonud kaasa kuritegevuse järsu kasvu, arvestades, et osa põgenikest elab piirilinna tänavatel.

Venezuelaga piirnev Roraima osariik, m is on ka kogu maa vaeseim, palub keskvalitsuselt abi olukorraga tegelemisel, sh kohalike elanike turvalisuse tagamisel pärast kontrollimatut piiriülest migratsioonivoolu. Valitsus andis lubaduse kohalikke võime aidata ja probleemiga tegelevad ennekõike sise-, kaitse- ja julgeolekuministeerium.