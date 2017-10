Ärimees George Soros on annetanud Avatud Ühiskonna Fondile 18 miljardit dollarit

Eile teatas meedia, et USA ettevõtja ja demokraatliku partei sponsor George Soros on annetanud enda asutatud Avatud Ühiskonna Fondile 18 miljardit dollarit, mis teeb sellest USA jõukuselt teise heategevusfondi Bill ja Melinda Gatesi fondi järel.

New York Times märgib, et Sorosel oli varem kombeks annetada 1984. aastal asutatud fondile 800 kuni 900 miljonit dollarit aastas, ent viimastel aastatel on ta toetusi oluliselt suurendanud. Lähiaastatel plaanib ta fondile annetada veel kaks miljardit dollarit.

Rohkem kui 120 riigis tegutseva fondi missioon on demokraatia ja inimõiguste toetamine kogu maailmas. Eestis loodi Sorose toetusel 1990. aastal Avatud Eesti Fond. Fondi poliitilise tegevuse tõttu on seda kritiseerinud mitmed poliitilised jõud, nende seas USA vabariiklased ja Ungari valitsus.