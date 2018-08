Argentina senat hääletas abordi legaliseerimise vastu

Abordi legaliseerimise vastu oli 38 senaatorit ja poolt 31. Kaks jäi erapooletuks. Hääletus toimus pärast senati maratonistungit, mis lõppes öösel vastu neljapäeva, vahendab AFP.

Abordivastased võtsid otsuse vastu ilutulestiku ja rõõmuhüüetega, samas kui valikuvabaduse pooldajad, kellest paljud olid nende liikumist sümboliseerivates rohelistes sallides, olid masendunud.

Osa põletas prügi ja puitaluseid ning loopis kividega politseinikke, kes kasutasid pisargaasi ja veekahurit.

