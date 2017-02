Araabia Ühendemiraadid saatsid Läti välisministeeriumile noodi seoses suursaadiku läbiotsimisega lennujaamas

Araabia Ühendemiraadid andsid täna Läti välisministeeriumile üle noodi, sest Riia lennujaama turvateenistus ei austanud väidetavalt moslemimaailma traditsioone ega suursaadiku diplomaatilist puutumatust.

Läti ajaleht Neatkariga Rita Avize kirjutas täna, et Araabia Ühendemiraatide uuel suursaadikul Lätis Hanan Khalfan Obaid Ali Al Madhanil paluti Riia lennujaamas eemaldada pead kattev rõivas hijabi. Araabia diplomaat nõudis ajalehe väitel, et tal lastaks seda teha eraldi ruumis ja ainult naiste ees, kuid sellist võimalust lennujaam väidetavalt ei võimaldanud.

Leta vahendas, et lennujaama turvateenistuse juht Inta Smildzina ütles täna pärastlõunal peetud pressikonverentsil, et lennujaam austas reisija õigust kanda religioosseid rõivaid. Tema kinnitusel ei palutud suursaadikul eemaldada peakatet ega teisi traditsioonilise moslemi rõivastuse elemente, vaid tal paluti ära võtta mantel, ja teda otsis käsitsi läbi naissoost turvamees. Seda tehti vastavalt Euroopa Liidu ja Riia lennujaama turvaohutuseeskirjadele.

Läti välisministeeriumi pressiesindaja Raimonds Jansons ütles pärast juhtumit, et kõik reisijad peavad läbima turvakontrolli, kuid on vastuvõetamatu, et lennujaamal pole tingimusi turvakontrollide privaatseks läbiviimiseks. Välisministeerium teatas juhtumist transpordiministeeriumile ja ootab, et privaatsete läbiotsimistubade probleem lahendatakse.

Lennujaama turvateenistuse juht Smildzina ütles välisministeeriumi sõnu kommenteerides, et Madhani ei palunud, et teda otsitaks läbi privaatses ruumis. Sellised ruumid on Smildzina kinnitusel aga lennujaamas täiesti olemas.