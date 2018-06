Araabia riigid valmistuvad Jeemeni sõja suurimaks lahinguks, mis võib ÜRO sõnul nõuda veerandi miljoni inimese elu

Jeemenis šiiitide vastu võitlevate sunniidi riikide koalitsiooni üks juhtliikmeid Araabia Ühendemiraadid esitas ultimaatumi, et vastaspoole võitlejad lahkuksid täna Hodeidah´ sadamalinnast.

Vastasel korral lubab koalitsioon alustada pealetungi. Saudi Araabia ja Ühendemiraatide juhitud koalitsiooni kuuluvad ka Bahrein, Kuveit, Egiptus, Jordaania, Maroko, Senegal ja Sudaan, samuti toetavad seda USA, Suurbritannia, Türgi, Austraalia ja mitmed teised lääneriigid.

Hodeidah´s asub Jeemeni suurim sadam. Ühtlasi on see ainus šiitide Houthi liikumise käes olev sadam ja peamine juurdepääsukanal näljahädas vaevleva riigi toiduga varustamiseks. Iraani toetatud Houthi liikumise liider Abdul Malik al-Houthi on lubanud, et pealetungi korral ründavad tema võitlejad Punases meres liikuvaid naftatankereid.