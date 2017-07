Araabia riigid teatasid valmidusest Katariga leppida

Neli Araabia riiki, kes boikoteerivad Katari, on valmis alustama dialoogi, et leevendada pingeid, kui Doha nõustub teatud tingimustega, ütles Bahreini välisminister pühapäeval kohtumisel oma ametivendadega.

Neli riiki on valmis alustama dialoogi Katariga tingimusel, et riik väljendab oma siirast valmidust lõpetada terrorismi ja ekstremismi finantseerimine ega sekku enam teiste riikide välisasjadesse ning vastab 13 nõudmisele, ütles šeik Khalid bin Ahmed al-Khalifa.

Välisminister kõneles pressikonverentsil Manamas pärast kohtumist Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide ja Egiptuse ametivendadega, et arutada tüli Katariga. Saudi-Araabia, Egiptus, Bahrein ja Araabia Ühendemiraadid on esitanud Katarile nimekirja nõudmistest, mille täitmist nad ootavad, et tülikirves maha matta.