Apellatsioonikohus keeldus Trumpi sissesõidukeeldu taaskehtestamast

San Franciscos asuv USA 9. ringkonna apellatsioonikohus lükkas neljapäeval ühehäälselt tagasi president Donald Trumpi taotluse taaskehtestada USA-sse sissesõidukeeld seitsme peamiselt moslemitest elanikkonnaga riigi kodanikele.

Kolmest kohtunikust koosnenud kolleegium väitis, et keeld ei edenda rahvuslikku julgeolekut ning administratsioon ei ole esitanud ühtki tõendit, et keegi neist seitsmest riigist – Iraanist, Iraagist, Liibüast, Somaaliast, Sudaanist, Süüriast ja Jeemenist – oleks pannud toime terroriakte USA-s, vahendab New York Times.

„Ei ole küsimustki, et föderaalsel kohtusüsteemil on endiselt volitused lahendada täidesaatvate korralduste põhiseaduslikke vaidlustamisi,“ öeldakse kohtuotsuses.

Apellatsioonikohus jättis jõusse föderaalse ringkonnakohtuniku James L. Robarti eelmisel reedel tehtud otsuse. Robart blokeeris sissesõidukeelu võtmetähtsusega osad, lubades tuhandetel välismaalastel USA-sse siseneda.

Apellatsioonikohus tunnistas, et Trump väärib oma sisserände- ja rahvusliku julgeoleku poliitika eest lugupidamist, kuid teatas, et Trump väidab midagi muud – et rahvusliku julgeoleku küsimused on vaidlustamatud, isegi kui see tegevus on potentsiaalselt vastuolus põhiseaduslike õiguste ja kaitsega.

Minutite jooksul pärast kohtuotsuse teatavaks tegemist lubas Trump raevukalt selle vaidlustada, viidates kaebusele ülemkohtusse.

„NÄEME KOHTUS, KAALUL ON MEIE RIIGI JULGEOLEK!“ kirjutas Trump Twitteris.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017

Trump ütles Valges Majas ajakirjanikele, et otsus oli poliitiline, ning ennustas, et administratsioon võidab edasikaebuse tema arvates väga kergelt.

Ülemkohus pole täiskoosseisuline ja seal võib kergesti tekkida patiseis. Hääletustulemus 4-4 jätaks apellatsioonikohtu otsuse jõusse.