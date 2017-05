AP: Trumpile pakutakse Saudi Araabias igaks juhuks lemmiktoitu praeliha ja ketšupit

Foto: JIM YOUNG, REUTERS

Toitlustajad on taganud, et kui USA president Donald Trump oma esimesel välisvisiidil Saudi Araabias õhtusöögilauda istub, pakutakse lisaks kohaliku köögi hõrgutistele ka Trumpi lemmiktoitu praeliha ketšupiga, teatab uudisteagentuur Associated Press.