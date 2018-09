AP: Trump laseb Vene juurdlust vedava asejustiitsministri täna lahti

Juurdluse järelvaataja roll läks seetõttu asejustiitsminiter Rod Rosensteinile, kes keeldub, hoolimata riigipea meeleheitlikest avaldusest andmast korraldust eriprokurör Robert Muelleri juurdlus lõpetada.

Kui Rosenstein ametist lahkub, tähendab see, et administratsioonil on võimalik ametisse nimetada inimene, kes päästab president Trumpi juurdlusest, millega seoses on kohtupinki jõudnud juba mitu talle lähedast inimest.

Trump ütles täna telekanalile Fox News, et ta otsustab, milline saatus asejustiitsministrit ootab, lisades, et seis on igatahes väga nukker. Telekanal ABC News väitis, et Rosenstein soovis oma saatust aimates ise tagasi astuda, aga Valge Maja ei rahuldanud tema lahkumisavaldust, soovides mehe avalikult vallandada.