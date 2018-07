AP: Trump kibeles mullu sõjaväega Venezuelasse sisse tungima

Trump andis aga vastulöögi. Kuigi ta ei andnud kuidagi mõista, et kavatseb anda korraldusi sõjaliste plaanide koostamiseks, osutas ta enda arvates edukatele jõudiplomaatia kasutamise juhtumitele regioonis, sissetungidele Panamasse ja Grenadasse 1980. aastatel, rääkis ametnik.

Mõte, kuigi abid püüdsid seda igati maha teha, jäi Trumpi pähe püsima.

Järgmisel päeval, 11. augustil tekitas Trump ärevust nii sõprade kui ka vaenlaste hulgas, rääkides Twitteris „sõjalisest võimalusest” Maduro kukutamiseks.

Alguses peeti USA poliitikaringkondades seda Trumpile omaseks sõjakaks kelkimiseks, mida on hakatud temalt juba ootama.

Veidi hiljem aga tõstatas Trump selle teema kohtumisel Colombia presidendi Juan Manuel Santosega, teatas USA ametnik. Seda kinnitas kaks Colombia kõrget ametnikku.

Septembris ÜRO peaassamblee ajal rääkis Trump sellest uuesti, seekord eraviisilisel õhtusöögil nelja Ladina-Ameerika riigipeaga, kelle hulgas oli ka Santos.

USA ametniku sõnul soovitati Trumpil spetsiaalselt seda teemat mitte tõstatada ja öeldi, et seda ei võeta hästi vastu, kuid esimene asi, mida Trump õhtusöögil ütles oli: „Minu personal käskis mul seda mitte öelda.” Seejärel küsis Trump järjest igalt riigijuhilt, kas nad on kindlad, et ei soovi sõjalist lahendust, teatas ametnik, kes lisas, et kõik ütlesid selgelt, et on kindlad.

Lõpuks viis McMaster Trumpi kõrvale ja rääkis talle sissetungiga kaasnevatest ohtudest.

Maduro jaoks, kes on juba pikka aega väitnud, et USA-l on Venezuela ja sealsete suurte naftavarude jaoks olemas sõjalised plaanid, andis Trumpi sõjakas jutt õigustuse ja juhtis tähelepanu kõrvale riigi toidupuuduselt ja hüperinflatsioonilt. Maduro täitis Caracase tänavad oma toetajatega, kes mõistsid hukka „imperaator” Trumpi sõjakuse, nõudsid üleriiklikke sõjaväeõppusi ja ähvardasid vastaste vahistamisega.

„Tegele oma asjadega ja lahenda oma probleeme, härra Trump!” ütles Maduro samanimeline poeg. „Kui Venezuelat peaks rünnatama, saabuvad püssid New Yorki, härra Trump. Me vallutame Valge Maja.”

Isegi USA ustavamad liitlased Ladina-Ameerikas mõistsid mõõgatäristamise hukka.