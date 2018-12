AP: Marokos norra ja taani turistid surnuks pussitanud kurjategija kuulub ISIS-sse

Riigitelevisioon 2M teatas eile, et Maroko käsitleb 24- aastase taanlase Louisa Vesterager Jesperseni ja 28-aastase norraka Maren Uelandi tapmist Atlase mägedes terrorijuhtumina. Kohaliku meedia väitel on kahtusalused seotud äärmusühendusega Islamiriik (ISIS), kirjutab uudisteagentuur AP.

24- aastane taanlane Louisa Vesterager Jespersen. Facebook

Naiste surnukehad avastasid esmaspäeval teised turistid, ohvreid oli kaela pussitatud. Piirkonnas lõpetati ajutiselt mägimatkade korraldamine.

Julm tapmine on Marokos toonud kaasa suure avaliku šoki, sest populaarsel turismimaal on rünnakud turistide vastu väga haruldased.

Rabati prokuratuur teatas eile avalduses, et ainus kättesaadud kahtlusalune on seotud terroriühendusega, kuid selle nime prokuratuur ei avalikustanud. Kahtlusalune tabati teisipäeval, ka teiste arvatavate ründajate isikud on teada, kuid politsei pole neid veel kätte saanud.

Naiste surnukehad leiti kõrvalises mägipiirkonnas Imlili turismikülast kümne kilomeetri kaugusel. Küla on tihti kohaks, kus algavad matkad Põhja-Aafrika kõrgemale mäetipule Jbel Toubkalile.

Imlili turismiküla Marokos. Foto: FADEL SENNA, AFP

Riigitelevisioon 2M avaldas eile fotod ja ideod, kus oli näha, kuidas uurijad töötavad surnud naiste mägisele nõlvale püsti pandud erksavärvilise telgi läheduses. Telgis leiti kolme inimese asjad ja toit, ka üks isikutunnistus.

Maroko meedia kinnitusel on uurijate käes turvakaameravideo, kus näeb, kuidas kahtlusalused panevad ohvrite telgi lähedusse üles oma telgi ja lahkuvad piirkonnast pärast veretööd.

Norra ja Taani võimud hoiatasid kodanikke mitte ilma kohaliku giidita Maroko mägedesse matkama minema. Taani politsei teatas ka eile, et nad saatsid Maroko võimudele uurimisele appi politseiniku.