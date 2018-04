AP: läbiotsimised Trumpi advokaadi juures on seotud maksetega Playboy modellile ja pornostaarile

Läbiotsimine ei näi olevat olnud seotud Venemaa USA presidendivalimistesse sekkumise või Trumpi valimiskampaaniaga koostöö tegemise süüdistustega, mida uurib eriprokurör Robert Muelleri meeskond.

FBI agendid otsisid läbi Coheni kontori, korteri ja hotellitoa, kus ta on elanud ajal, kui tema kodus käib remont. Otsiti Danielsi ja McDougaliga seotud dokumente.

McDougal on öelnud, et tal oli Trumpiga suhe 2006. aastal pärast viimase poja sündi. Ajakirja National Enquirer väljaandja American Media Inc. teatas, et nad maksid McDougalile väidetava suhte üksikasjade avaldamise eest, kuid need jäid trükis ilmumata.

FBI agendid viisid kaasa ka dokumente, mis on seotud 130 000 dollari maksmisega Danielsile, kes väidab, et seksis Trumpiga samal aastal kui McDougal.

Cohen on öelnud, et maksis Danielsile omast taskust veidi enne 2016. aasta presidendivalimisi, kuid ei ole selgitanud, miks ta seda tegi.

USA föderaalse valimiskomisjoni mitmed endised ametnikud on öelnud, et see makse võis rikkuda valimiskampaania rahastamise seadusi, sest see võib endast kujutada deklareerimata annetust kampaania heaks.

Cohen on öelnud, et ei Trumpi äriettevõte Trump Organization ega Trumpi kampaaniameeskond olnud seotud maksega Danielsile ning Cohenile seda makset ei hüvitatud. Trump on öelnud, et ei teadnud sellest maksest midagi. Valge Maja kinnitab järjekindlalt, et Trump eitab afääri Danielsiga.