AP: Austria valijaid paneb muretsema põgenikekriis ja islam

Austria võib pärast mitut aastakümmet tsentristide võimu teha homsetel parlamendivalimistel poliitilise parempöörde, mis väljendab valijate muret immigratsiooni ja islami pärast.

Homsed valimised toimuvad plaanitust aasta varem, sest tänavu kevadel läks erimeelsuste tõttu laiali Rahvapartei ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon, vahendab uudisteagentuur AP.

6,4 miljonil hääleõiguslikul kodanikul on võimalik pühapäeval valida 16 erineva partei vahel, millest vähem kui tosin suudab tõenäoliselt valimiskünnise ületada. Rahvapartei, mis on endiselt tsentristlikult positsioonilt liikunud selgelt parempoolsete seisukohtade juurde, on avaliku arvamuse küsitluste kohaselt võiduteel. Austria traditsiooniline parempoolne immigratsioonivastane Vabaduspartei teeb eeldatavasti paremuselt teise ja vasaktsentristlik sotsiaaldemokraatlik partei kolmanda tulemuse.

Ka ületavad küsitluste kohaselt neljaprotsendilise valimiskünnise ja pääsevad 183 kohaga parlamenti Rohelised, liberaalne NEOS ja endise roheliste poliitiku Peter Pilzi juhitav nimekiri Liste Pilz.

Rahvapartei ja Vabaduspartei toetuse kasvu taga on rahulolematus migratsiooni ja moslemitega, märgib AP.

2015. aastal põgenikekriisi tipphetkel jõudis Austriasse pea 100 000 valdavalt islamiusku põgenikku,

mis süvendas kohalike elanike kartusi, et traditsiooniline läänelik ja kristlik kultuur on ohus, ja muutis nad vastuvõtlikumaks immigratsioonivastaste erakondadade suhtes, leiab uudisteagentuur.

Kuigi sotsiaaldemokraadid on kõikidel valimistel alates Teisest maailmasõjast teinud paremuselt

esimese või teise tulemuse, ei appelleeri põgenikehirmude kõrval valijatele tänavu nende sõnum sotsiaalsest õiglusest.

Vasaktsenstristliku erakonda kuuluv liidukantsler Christian Kern ütles, et partei jääb sel korral opositsiooni. Tõenäoliseim on koalitsioon kahe populaarseima erakonna vahel, millega Austria võtab senisest oluliselt parempoolse kursi.