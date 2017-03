Antwerpeni ostutänaval kihutanud mehel oli suure veresauna jaoks kõik olemas, ta leiti aga rooli tagant purujoobnuna

39-aastane Mohamed R. ei pruukinudki Belgias Antwerpenis kavatseda autoga rahvahulka sõites terrorirünnakut korraldada, kuigi tal oli olemas kõik, mida selleks vaja: ta sõitis autoga kiirusega 80-100 kilomeetrit tunnis läbi rahvarohke ostutänava Meiri ning tal olid kaasas relvad. Samas leidis politsei ta rooli tagant purujoobnuna. Belgia föderaalprokuratuur otsustas mehe igal juhul terroristliku mõrva katses ja relvaseaduse rikkumises kahtlustatuna vahi alla jätta.

Londoni terroristil Khalil Masoodil ei olnud kolmapäeval surma külvamiseks vaja muud kui autot ja nuga. Prantsusmaa tuneeslasel Mohamed „Momo“ R.-il ei olnud autos mitte ainult kaks liigendnuga, vaid ka riotgun (rahutuste laialiajamiseks mõeldud relv), kaks suurt naasklit ja sõjaväeriietus enese maskeerimiseks. Lisaks sellele oleks ta võinud Flandria rahvarohkeimal ostutänaval, kus neljapäeval veidi enne kella 11 oli juba sadu kõndijaid ja jalgrattureid, kümneid inimesi tappa, vahendab ajaleht Het Laatste Nieuws.

Meir Foto: Geert Vanden Wijngaert, AP

Prokuratuur oletabki nüüd, et Mohamed R.-il ei pruukinudki olla plaanis suurt veresauna korraldada. Belgia ohuanalüüsi koordinatsiooniorgan (OCAD) andis juba teada, et neil ei ole mingeid viiteid sellele, et Mohamed R.-il oleks olnud terroristlikke motiive.

Mees kihutas küll suure kiirusega läbi Meiri, kuid jäi tänava keskele ega teinud järske manöövreid inimestele otsa sõitmiseks. Kui kaks sõjaväelast teda jälitama hakkasid, ta põgenes. Politsei kiirreageerimisüksus leidis punase Citroëni veerand tundi hiljem Schelde jõe kaide juurest. Mingeid raskusi Mohamed R.-i kinnipidamisega ei olnud, sest ta oli rooli taha magama jäänud. Mees oli purupurjus ja uimastite mõju all. Seetõttu ei saadud teda neljapäeval ka üle kuulata. Politseile on ta teada seoses narkootikumide ja vägivallaga.

Reede hommikul viidi kahtlusalune kohtumajja, kus terrorisasjade juurdluskohtunik teda küsitles. Pärast seda jäeti mees vahi alla.

Flaami rahvusringhäälingu uudisteportaali VRT Nieuws teatel tõi föderaalprokuratuur välja, et ei ole kindel, kas Mohamed R.-il oli tegelikke terroristlikke motiive.

Eelmisel nädalal oli Mohamed R.-il politseiga tegemist tervelt kolmel korral. Ühel korral Hollandis, kust ta kohe välja saadeti, ja kahel korral Antwerpenis. Ta istus isegi mõne tunni trellide taga, sest tal polnud kehtivaid dokumente.