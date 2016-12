Anis Amrit tulistanud korravalvur on praktikant, kes läks Itaalia politseisse tööle alles tänavu

Ööl vastu reedet Berliini rünnaku kahtlusaluse Anis Amri tulevahetuses tapnud Milano politseiniku nimi on Luca Scatà.

29-aastane Scatà sündis Sitsiilias ja tuli politseisse tööle alles üheksa kuud tagasi. Scatà ja tema 36-aastane kolleeg Cristian Movió olid kahekesi patrullis, kui nad kohtusid Amriga ja pidasid ta dokumentide kontrolliks kinni. Amri tulistas Moviód õlga, karjudes „Allahu akbar“. Scatà avas vastutule ja tappis ründaja.

Itaalia siseminister Marco Minniti ütles, et on mõlema mehega juba telefonitsi rääkinud ja plaanib nendega lähiajal kohtuda, et neid isiklikult emmata. „Need kaks suurepärast noormeest täitsid lihtsalt oma kohust ja sooritasid sellega ühiskonnale erakordse teene,“ ütles Minniti.