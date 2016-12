Angela Merkel: islamiterrorism on peamine oht

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles oma uusaastakõnes, et islamiterrorism on suurim oht, millega riigil tuleb silmitsi seista.

Merkel rääkis mõne nädala tagusest ohvriterohkest terrorirünnakust, kui Tuneesia päritolu asüülitaotleja sõitis veoautoga pealinna Berliini jõuluturuliste sekka, ja nimetas seda „vastikuks“, et terroriakti viis läbi inimene, kes otsis Saksamaalt kaitset, vahendab uudistekanal BBC.

Ta märkis, et 2016. aasta pani inimesi üle kogu maailma kõvasti proovile ja oli „raskete katsumuste“ aasta. Merkeli sõnul on ta aga veendumusel, et sakslased on võimelised neist võitu saama.

„Me läheme edasi oma elude ja tööga, öeldes sellega terroristidele: „Te olete vihased mõrtsukad, kuid te ei otsusta, kuidas me elame või tahame elada. Me oleme vabad, enesekindlad ja avatud,“ lausus Merkel.

Kantsler rõhutas, et tuhandete tsiviilisikute hukkumine Aleppo pommitamises Süüria valitsusvägede ja Venemaa poolt näitab, kui „õige ja oluline“ oli põgenikke vastu võtta.

„Kõik see peegeldub meie demokraatias, seadustes ja väärtushinnangutes. Nad (põgenikud -toim) vastanduvad vihasele terrorismi täis maailmale. Nad tõestavad seda üha enam. Üheskoos oleme tugevamad. Meie riik on tugevam,“

Merkel lükkas ümber ka „väärarusaama“, mille kohaselt Euroopa Liit ega isegi parlamentaarne demorkaatia ei tööta enam.

Ta tunnistas, et Euroopa Liit toimis tänavu „aeglaselt ja vaevarikkalt“, sai mitu tagasilööki seoses Ühendkuningriigi lahkumisega ühendusest ja peaks keskenduma edaspidi asjadele, mida see „reaalselt saab teha paremini kui rahvusriik“.

„Kuid ei – meie, sakslased, ei peaks kunagi laskma end petta arvamusest, et õnnelik tulevik võiks kunagi peituda rahvana üksinda jätkamises,“ rõhutas ta.