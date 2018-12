Anak Krakatau vulkaan varises merre, kaotades pea kaks kolmandikku oma kõrgusest

Teadlased on tutvunud satelliitpiltidega, et püüda selgeks teha, kui suur osa vulkaanist merre varises, mis põhjustas eelmisel laupäeval veealuse maalihke ja lõpuks ka tsunami.

Euroopa Kosmoseagentuuri satelliit Sentinel-1 jäädvustas laupäeval nimelt hetke, mil suur osa pea saja aasta vanuse vulkaani lõunapoolsest küljest ookeani vajus, ning selle ja teiste satellitpiltide analüüsimisega tegeleb Indoneesia vulkaaniliste ja geoloogiliste ohtude vähendamise keskus.

Perubahan tubuh Gunung Anak Krakatau. PVMBG memperkirakan yang semula tinggi 338 meter, saat ini 110 meter. Volume Anak Krakatau hilang 150-170 juta m3. Volume saat ini 40-70 juta m3. Berkurangnya volume tubuh GAK disebabkan proses rayapan tubuh & erosi selama 24-27/12/2018. pic.twitter.com/bDish7O0Ms

Anak Krakatoa vulkaan, mis kerkis varem 340 meetri kõrgusele, kaotas varingus pea 230 meetrit oma senisest kõrgusest, usub keskus.

Arvestades kadu mahtude näol, on see 150-170 miljonit kuupmeetrit; alles jäi vulkaani 40-70 miljonit kuupmeetrit. Kui palju läks kaduma 22. detsembril, mil vallandus tsunami, ja kui palju pärast seda, on endiselt teadmata ja selle kindlakstegemiseks on vaja teadlastel vulkaanilist saart külastada.