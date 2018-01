Amsterdami südames avati AK-47st tuli: üks inimene sai surma, mitu viga

Hollandi pealinna Amsterdami südames sai surma üks ja viga veel kaks inimest, kui nende pihta avati väidetavalt tuli automaatrelvast AK-47.

Intsident leidis aset kohaliku aja järgi kella 19 paiku Grote Wittenburgerstraati tänaval asuva noortekeskuse ja laste mänguväljaku lähedal, kus tunnistajate väitel kapuutsiga nägu varjanud mees tulistas 17-aastast Maroko päritolu noorukit ja pages seejärel sündmuskohalt, vahendab ajaleht The Mirror.

"Üks inimene sai surma ja kaks haavata. Mees ja nooremaealine naine toimetati haiglasse pärast kesklinnas aset leidnud tulistamist," ütles politsei pressiesindaja Leo Dortland.

Tema sõnul ei olnud tegemist terrorirünnaku, vaid tänavakuritegevusega. "Kui tegemist oleks terrorirünnakuga, siis me saadaksime praegu hulgaliselt sõnumeid, et inimesed teaksid varju otsida," vahendab ajaleht The Irish Times Dortlandi sõnu.

Ametivõimud jätkavad kurjategija otsimist, kelle motiiv on neile teadmata.