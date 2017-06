Ametnikud: Vene häkkerite sihikul võis enne presidendivalimisi olla 21 USA osariiki

Venemaa valitsusega seotud häkkerite sihikul võisid eelmisel aastal olla kuni 21 USA osariigi valimissüsteemid, teatas USA sisejulgeolekuministeeriumi luure- ja analüüsibüroo küberdivisjoni direktori kohusetäitja Samuel Liles kolmapäeval kongressi ees.

Liles ütles, et septembri lõpuks jõudis luurekogukond järeldusele, et „Venemaa valitsusega seotud küberosapooled on potentsiaalselt sihikule võtnud“ 21 osariiki internetti ühendatud valimissüsteemide kaudu. Liles ei täpsustanud, millistest osariikides jutt käib, vahendab CNN.

Lilesi sõnul üritati neist 21-st väikeses osas ka ebaõnnestunult sissetungi, „nagu keegi oleks lõgistanud ukselinki, aga ei saanud sisse“, ning mõnes kohas „õnnestus uksest läbi pääseda“.

Liles ütles aga, et luurekogukond jõudis järeldusele, et mitmed faktorid „muutsid tõenäoliseks, et USA valimissüsteemi kübermanipuleerimine USA valimiste tulemuse muutmiseks oleks tuvastatud“.

Liles lisas, et luurekogukond on selles järelduses väga kindel.

Kui senati luurekomitee esimees Richard Burr küsis, kas on mingeid tõendeid, et see Vene kübertegevus muutis hääletustulemusi, vastasid kõik kolm tunnistusi andnud ametnikku, Liles, sisejulgeolekuministeeriumi rahvusliku kaitse ja programmide direktoraadi esindaja Jeanette Manfra ning Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) vastuluure abidirektor Bill Priestap, „ei, sir“.

Demokraadist senaator Martin Heinrich küsis, kas venelasi saatis edu nende eesmärgi saavutamisel, milleks Priestapi sõnul oli kaose külvamine ja valimisprotsessi usu õõnestamine ning demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kahjustamine ja vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi toetamine.

Priestap vastas, et vaatlejad võivad leida argumente nii poolt kui ka vastu.

„Ma ei tea kindlalt, kas venelased peavad end edukaks,“ ütles Priestap. „Mitmes mõttes võivad nad väita, et aja ja energia tõttu, mida me sellele teemale kulutame, võib see meid muudelt asjadelt kõrvale eksitada, aga teisest küljest (mida see komitee on teinud) … nende tegevuse kohta teadlikkuse suurendamise mõttes … on nad minu arvates teinud selles mõttes Ameerika avalikkusele teene.“

Heinrich palus Priestapil selgitada ka „teadmatu agendi“ mõistet ning küsis siis, kas Trumpist sai venelaste teadmatu agent, kui ta rääkis võltsitud valimistest.

„Ma ei saa tõesti kommenteerida,“ vastas Priestap pärast pausi.

„Ma ei süüdista teid sellele küsimusele vastamata jätmise eest,“ ütles Heinrich, kutsudes esile naeru.

Vabariiklasest senaator Tom Cotton ütles, et ka Clinton võis olla teadmatu agent kõikide oma süüdistustega pärast valimiskaotust. Priestap ei kommenteerinud ka seda.

Demokraadist senaator Joe Manchin küsis, kas USA sanktsioonidest Venemaa tegevuse vastu on küberrünnakute mõttes ka mingit kasu olnud.

„Neil on vähem inimesi oma tegevuse läbiviimiseks,“ vastas Priestap.