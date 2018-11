AMETLIK: Zimbabwes hukkunute seas oli neli soomlast, sh ka kaks ärijuhti

Hukkunute seas oli kaks Soome äriliidrit: keskkonna-, puhastus- ja kinnisvarateenuste ettevõtte Lassila ja Tikanoja 52-aastane tegevjuht Pekka Ojanpää ning puiduga tegeleva UPM Biorefiningi 51-aastane ärijuht Heikki Vappula.

Ojanpääst pidi juba järgmisel kuul saama äriühingu Suominen Corporation juhatuse esimees.

Zimbabwe politsei pressiesindaja Paul Nyathi ütles laupäeva hommikul Ylele, et surma sai neli viiekümnendates eluaastates välismaalast ning üks Zimbabwe kodanik.

Õnnetuste uurimise keskuse (Otkes) eestkõneleja Veli-Pekka Nurmi ütles, et neil ei ole veel õnnestunud saada kaasatud juhtumi uurimisse, kuigi sellistel juhtudel on see tava.

Zimbabwe meedia kirjutas reedel, et väikelennukiõnnetuses sai hukka mitu Soome kodanikku. Juhtunu asjaolude selgumatuse tõttu levis vastukäiv teave soomlastest hukkunute arvust, ulatudes ühest neljani.

Zimbabwes resideeruva Soome aukonsuli abikaasa Sally Ward väitis uudisteagentuurile AFP, et hukkunute näol oli tegemist soomlastest jahituristidega.

Cessna 182 tüüpi väikelennuk oli kuulu järgi teel olulise Zimbabwe turismiatraktsiooni Victoria joa juurde, kui teadmata põhjustel alla kukkus.