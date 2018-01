Ametlik: Sauli Niinistö valiti Soome presidendiks tagasi

Soome presidendivalimistel sai Sauli Niinistö üle 62 protsendi häältest, mis on piisav, et ta valiti Soome presidendiks ka teiseks ametiajaks.

Helsingin Sanomat kirjutab, et valituks osutumiseks on tal vaja 50 protsenti häältest. Kõik valimistele eelnenud küsitlused on näidanud, et ta saab selle häältesaagi kätte.

Kui pea kõik hääletud loetud, oli tema toetus ligi 63 protsenti. Niinistö ütles ajakirjanikele, et tulemus oli tema jaoks isegi üllatav. Ta leiab, et see näitab, et on oma tööd edukalt teinud.

Analüütikute sõnul oli vahemaa järgmise kandidaadiga haruldaselt selge. Ka Tarja Haloneni toetus oli ametis oleva riigipeana 2006. aasta presidendivalimiste eel küsitluste järgi selgelt üle 50 protsendi, kuid valimiste lähenedes see edu sulas.

Niinistö toetus kukkus esimeste küsitlustega võrreldes samuti omajagu, kuid jäi endiselt üsna kindlalt üle vajaliku enamuse.