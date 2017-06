AMETLIK: Aleksei Navalnõil ei lubata Vladimir Putini vastu kandideerida

Venemaa opositsiooniliider Aleksei Navalnõi ei saa tuleva aasta presidendivalimistel ametis oleva riigipea Vladimir Putini vastu kandideerida.

Venemaa keskvalimiskomisjon andis reedel teada, et Navalnõil ei lubata oma kandidatuuri üles seda, kuna ta on kriminaalkorras karistatud isik, vahendab ajaleht The Times.

40-aastane Navalnõi on öelnud, et tema pettuses süüdimõistmine on fabritseering Kremli poolt, kes ei soovi tugevat vastaskandidaati. Opositsionäär on rõhutanud, et tal peaks lubatama osaleda, kuna Venemaa põhiseadus keelab kandideerimast ainult vanglakaristust kandvatel inimestel. Komisjoni teatel ei ole aga Navalnõil õigust kandideerida seetõttu, et teda karistati tänavu kevadel rahade riisumise eest viieaastase tingimisi vabadusekaotuse ja 500 000 rubla suuruse trahviga.

Navalnõi, kes kannab praegu 30-päevast vanglakaristust meeleavalduste korraldamise eest 12. juunil, on kasvatanud oma toetust, ennekõike noorte inimeste seas, kuid seisab silmitsi võimudepoolse kindla kampaaniaga teda ja tema toetajaid diskrediteerida.

Vladimir Putin (64) ei ole veel teatanud, kas kandideerib järgmisel aastal neljandaks ametiajaks presidendiks.