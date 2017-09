Ameeriklased ei usu väidet Islamiriigi juhi surmast

Ameerika Ühendriikide juhitavate koalitsioonivägede komandör kindralleitnant Stephen Townsend ütles, et terroriorganisatsiooni Islamiriik juht Abu Bakr al-Baghdadi on tõenäoliselt endiselt elus.

Townsend ütles pressikonverentsil, et ameeriklased ei ole lakanud al-Baghdadit taga otsimast, hoolimata venelaste mõne kuu tagusest väitest, et neil õnnestus Islamiriigi juht õhurünnakutega tappa.

„Ma ei ole näinud veenvaid tõendeid, luureandmeid või avalikku teavet, uskumaks, et ta on surnud,“ ütles koalitsioonivägede komandör neljapäeval. „Ma ei usu seda. Me otsime teda iga päev.“

Townsend tunnistas, et nad ei tea, kus al-Baghdadi end täpselt varjab, kuid usub, et teda maksab otsida Eufrati jõe keskjooksualalt.

„Arvatavasti leiab seal aset viimane Islamiriigi vastuhakk. Kui me ta leiame, siis ma usun, et üritame ta esmajoones lihtsalt tappa. Tõenäoliselt ei ole meie vaeva väärt proovida teda kinni võtta,“ ütles ta.

Venemaa sõjavägi väitis suve hakul, et neil õnnestus üsna tõenäoliselt al-Baghdadi tappa. Ka vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus esines seesuguse väitega, märkides, et kinnitus selle kohta jõudis nendeni kõrgetelt Islamiriigi komandöridelt. Ameeriklased jäid aga juba toona skeptiliseks, öeldes, et neil taolist teavet ei ole.