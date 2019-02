Ameerika Ühendriigid teatasid kavatsusest taganeda keskmaa tuumajõudude lepingust

Pompeo teatas, et USA peatab leppe homsest, vahendab Reuters. Sellest alates hakkab jooksma kuuekuuline periood, mis võib päädida lepingust taganemisega.

Ametlik teade lepingust taganemise kohta antakse üle kuue kuu pärast, ütles Mike Pompeo täna Washintonis. Kuni selle ajani on Moskval aega lepingu täitmise juurde naasta. NATO partnerid teatasid, et toetavad USA sammu täielikult.

Venemaa on juba varem eitanud süüdistusi, et ei pea tuumavõimekusega keskmaarakettide piiramise leppest kinni. Saksa kantsler Angela Merkel kutsus kasutama tähtajani jäänud poolt aastat, et siiski kokkuleppele jõuda.

Pompeo kinnitas, et USA on läbirääkimisteks relvastuskontrolli üle valmis. President Donalt Trump soovib tema sõnul kõnealuste relvasüsteemide osas toimivat lepingut. Kokkuleppele jõudmise korral olevat Trump valmis ka majanduslike ja poliitiliste suhete parandamiseks.

Vaidlused USA ja Venemaa vahel puudutavad peamiselt uut Vene tiibraketti Novator 9M729. USA hinnangul ületab selle lennukaugus INF-is sätestatud piiranguid. Venemaa eitab seda ja heidab Washingtonile ette soovi leppest välja astuda, et saada uute rakettide arendamiseks vabad käed.

Venemaa valitsuse pressiesindaja Dmitri Peskov ütles Moskvas, et USA ei ole olnud valmis tüliõunaks oleval teemal rääkima.