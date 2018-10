Ameerika sünagoogitapjat võib oodata surmanuhtlus, seda tahab ka Trump

USA Pennsylvania osariigi lääneringkonna föderaalprokuratuur teatas ööl vastu tänast, et Robert Bowersile esitati süüdistus 29 föderaalkuritegude süüdistuspunktis, sh tapmises usuliste tõekspidamiste praktiseerimise takistamiseks ja selleks veel omakorda tulirelva kasutamises. Antud paragrahvide alusel süüdimõistmine võib tähendada surmanuhtlust, vahendab uudistekanal BBC.

„Vihkamisel ja vägivallal usu alusel ei saa olla kohta meie ühiskonnas,“ ütles justiitsminister Sessions massitulistamise järel. „Tema arvatavad kuriteod on taunitavad ja selle rahva väärtustest täielikult eemale tõukuvad. Tulenevalt sellest esitab justiitsministeerium kahtlusaluse vastu kriminaalsüüdistusi vihakuritegude ja muude paragrahvide alusel, sealhulgas süüdistusi, mis võivad viia surmanuhtluseni.“

USA president Donald Trump paistis reede õhtul just seesugust karistust tulistajale soovivatki. Ta ütles enne oma lennuki Air Force One peale astumist ajakirjanikele, et USA seadusi tuleks karmistada ja surmanuhtlust rohkem karistusena kasutada. „Ma arvan, et üks asi, mida me peaksime tegema, on seaduste karmistamine relvakuritegude osas,“ ütles Trump. „Kui inimesed teevad midagi sellist, tuleks neid karistada surmanuhtlusega.“