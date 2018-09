Ameerika esindajatekoja liige peatas kandidatuuri ahistamisskandaali valguses

Minnesota avalik raadio teatas, et Knoblachi otsus jõudis avalikkuseni paar tundi pärast seda, kui St. Cloudi vabariiklaste advokaat Susan Gaertner oli käinud raadios kuulujutte eitamas. Gaertner ütles, et riigimees „ei soovi oma perekonda viia läbi kuuest nädalast põrgus“.

Knoblachi 23-aastane tütar Laura teatas Minnesota raadiole, et tema isa on teda suurest osast elust puudutanud, ajast kui ta oli 9-aastane kuni 21-aastane. Ta lisas, et tegevuste seas olid suudlused, lakkumised ja kõrvade hammustamine. Tütar rääkis oma isa tegevustest sõpradele, perele, kooli juhtkonnale ja kirikule.

Kirjutatud avalduses teatas Jim Knoblach, et väited on „kirjeldamatult valusad“ ja lisas, et peab kandidatuurist taganema, et oma perekonnaga tegeleda.

„Ma armastan oma lapsi rohkem kui kõike, ja ma ei suudaks kunagi neile haiget teha. Tema väited on valed,“ kirjutas Knoblach. „Mina ja teised pereliikmed oleme proovinud temaga suhteid parandada viimaste aastate jooksul, aga ta on keeldunud.“