Ameerika buldog hüppas Rootsis koolipoisile kõrri, tappes ta

15-aastane Rootsi poiss suri reedel, kui teda ründas tänaval Ameerika buldog, kes kargas talle kõrri.

Intsident leidis aset Ljusnarsbergis ja teismeline suri sündmuskohal enne parameedikute saabumist, vahendab uudistekanal The Local.

„Juhtunu on tragöödia, mis oli täiesti välditav,“ ütles Örebro politsei juhtuurija Anders Wahlberg uudisteagentuuri TT vahendusel.

60-aastane naine, kes oli koera omanik, on uurimise all. Arvatavasti aga koera provotseeriti ründama, usub politsei.

Ametivõimud on veendumusel, et tegemist ei ole esimese korraga, kui naise hooletuse tõttu koer teisi inimesi ründab, võimalik ka, et tekitades neile vigastusi.

Agresiivne koer pandi vahetult pärast intsidenti magama. „Omaniku range vastutus tähendab erandite puudumist: ta oleks pidanud oma koera käitumisest teadlik olema,“ nentis politsei pressiesindaja Tommy Lindh.

Ameerika buldog ei ole mitmel pool maailmas ohtlike tõugude nimekirjas ja võrreldes Ameerika bullterjeritega, kellega neid tihti segi aetakse, leiab nende rünnakuid aset harvem.