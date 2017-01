Allikate sõnul on Trumpil valmis korraldus Venemaa-vastaste sanktsioonide kaotamiseks

Twitteris on hakatud kirjutama, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on ette valmistanud täidesaatva korralduse Venemaa-vastaste sanktsioonide kaotamise kohta.

Ööl vastu reedet kirjutas sellest väljaande Politico kolumnist Susan Glasser: „Kuuldavasti on Trumpi maailmas ringi ujumas korralduse tekst Venemaa sanktsioonide leevendamiseks. Kas need visatakse kõrvale enne, kui Tillerson kinnitatakse välisministriks?“

Hearing Trump world has text of order floating around to ease Russia sanctions. Will they put out before Tillerson confirmed SecState?— Susan Glasser (@sbg1) January 26, 2017

Samal teemal kirjutas Twitteris ka analüütilise keskuse Atlantic Council teadustöötaja ja NATO peasekretäri endine poliitikaülem Fabrice Pothier.

„DC allikad ütlevad, et Trumpi administratsioonil on täidesaatev korraldus valmis Venemaa sanktsioonide kaotamiseks. @POTUS räägib Merkeliga ja siis Putiniga laupäeval,“ kirjutas Pothier. Lühend POTUS tähendab President of the United States ehk Ühendriikide president.