Allikas: Vene lennuki mustade kastide esialgne analüüs viitab piloodi vea versioonile

Venemaa kaitsejõudude loodud ekspertgrupp tegi kaitseministeeriumi alla kukkunud lennuki Tu-154 mustade kastide lindistustele juba esialgse analüüsi ja see kinnitas Interfaxile kommenteerinud allika väitel piloodi viga.

"Lõpetati esialgne analüüs salvestistele. See juhatab järeldusele, et versioon piloodi vea tõttu toimunud katastroofist on hetkel prioriteet," rääkis väidetavalt asjaga hästi kursis olev allikas.

Samas ei avaldanud ta ühtegi detaili lindistuste kohta.

Ametlikest allikatest kinnitust Interfax veel saanud ei ole.

Päeval väitis üks teine allikas Interfaxile, et tegemist oli hoopis lennuki ühel tiival oleva seadme rikkega, mistõttu ei suutnud lennuk piisavalt kõrgust koguda. Ka seda infot pole ametlikult kinnitatud.

Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) käis eile pärastlõunal välja samuti neli versiooni, mis võis põhjustada Vene kaitseministeeriumi lennuki allakukkumise Musta mere kohal. FSB kahtlustab võimalike põhjustena võõrkeha sattumist mootorisse, madala kvaliteediga kütust, piloodi eksimust ja lennuki tehnilist riket, vahendab TASS.

Venemaa sõjalennuk, mille pardal oli täpsustatud andmetel 84 reisijat ja kaheksat meeskonnaliiget, kukkus pühapäeva hommikul pärast õhkutõusu Sotšist Musta mere kohal alla.