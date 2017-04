Allikas rääkis teise pommi kahjutuks tegemisest Peterburi metroos

Venemaa jõustruktuurid lülitasid esmaspäeva päeval ajutiselt välja mobiilside Peterburi Ploštšad Vosstanija metroojaamas juhuks, kui sealt leitud pomm oli kavas panna plahvatama telefonikõne abil, teatas õiguskaitseorganite allikas RIA Novostile.

Selle tulemusena õnnestus tööle hakanud ohutussüsteemi abil lõhkekeha kahjutuks teha. Teist plahvatust ära hoida ei õnnestunud. See toimus Sennaja Ploštšadi ja Tehnologitšeski Institut-2 jaamade vahel.

„Tuleb mõista, et terroriakt, mida eile planeeriti, oli arvestatud märksa suuremale ohvrite arvule. Ja märkimisväärset osa ohvritest õnnestus vältida just tänu sellele, et ohutussüsteem tööle hakkas. Lõhkekeha õnnestus õigeaegselt avastada, lokaliseerida, see tähendab evakueerida jaam, ja pärast seda kahjutuks teha. Siin töötas süsteem nagu kellavärk. Need meetmed lubasid vältida väga suurt arvu ohvreid,“ ütles allikas.

Allika teatel avastati must omanikuta kott just sel ajal, kui toimus plahvatus. Pärast kahtlase eseme avastamist Ploštšad Vosstanija jaama maa-aluses vestibüülis lülitati välja mobiilside, rõhutas allikas.

„Praktikas ei arva ma, et telefonide blokeerimine oli põhimõtteliselt tähtis. Kanalid suletakse igaks juhuks. See on protseduur, mis võimaldab vältida terroristide kavatsuste täideviimist mobiiltelefoni abil,“ selgitas allikas.