Allikas: Lõuna-Korea kannab 20 Põhja-Korea organisatsiooni musta nimekirja

Lõuna-Korea karmistab homsest ühepoolselt sanktsioone Põhja-Koreale.

Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap kirjutab tuginedes välisministeeriumi allikale, et sanktsioonide pakett näeb ette 20 Põhja-Korea organisatsiooni ja 12 üksikisiku musta nimekirja kandmist.

Teadaolevalt on neil isikutel ja organisatsioonidel seos isolatsionistliku riigi raketi- ja tuumaprogrammiga ning sanktsioonide kiuste ebaseaduslike kaupade vahendamisega.

ÜRO rõhutas täna, et sõja vältimiseks on „äärmiselt oluline“, et suhtluskanaleid hoitaks lahti.