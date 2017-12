Allikad: Trumpi eksnõunik on valmis tunnistama riigipea vastu

USA endine rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn on teadaolevalt valmis tunnistama, et president Donald Trump käskis tal ametisse astumise eel venelastega ühendust võtta.

Michael Flynn, üks riigipea kunagisi lähimaid nõunikke, tunnistas reedel, et valetas sihilikult ja teadlikult FBI-le suhtluse kohta venelastega, sh nende suursaadiku Sergei Kisljakiga, vahendab uudisteagentuur AP.

Telekanali ABC News allikate väitel on Flynn valmis föderaalkohtu ees õige pea tunnistama, et kampaania kõrge ametnik käskis tal valimiste eel ja president Trump isiklikult enne ametisse astumist venelastega kontakteeruda.

Flynn tegutses kampaania palvel ja võttis Kisljakiga ühendust pärast seda, kui president Barack Obama teatas venelastele valimistesse sekkumise eest sanktsioonide kehtestamisest. Ta palus venelastel meetmetele mitte reageerida ja oodata ära vabariiklasest Trumpi ametisse astumine mõne kuu pärast.

USA seaduste järgi on uurijatele valeandmete esitamine föderaalkuritegu, mille eest võidakse karistada kuni viieaastase vangistusega.

Ühtlasi palus president Trump isiklikult Flynnil venelastega kontakteeruda: seda eesmärgiga jõuda suhete parandamiseni, selgub kohtudokumentidest.

Teadaolevalt Flynn murdus ja nõustus minema föderaaluurijate kokkuleppele „tohutu surve all“, kuid sellegipoolest usub, et teeb seda, „mida on õige teha“.

Väidetavalt tundis Flynn viimastel nädalatel üha suuremat frustratsiooni, et Valge Maja jättis ta senise toetuseta ja kasvavate õiguskuludega hätta, misjärel ta otsustas minna uurijatega koostööle, et kaitsta oma perekonda.

Trump keeldus reedel igasugustest kommentaaridest.

Alles nädala eest andis Flynni advokaat juurdlusega kursis olevate allikate sõnul Trumpi isiklikule õigusnõustajale Robert Kelnerile teada, et uurimine on jõudnud faasi, kus neil ei ole enam võimalik omavahel koostööd teha. Juba see tõi kaasa oletused, et Flynn teeb koostööd Muelleriga ja annab kellegi teise, võimalik, et suisa president Trumpi kohta tunnistusi.

Michael Flynn oli 20. jaanuarist 13. veebruarini USA riiklik julgeolekunõunik ja vabastati ametist pärast seda, kui ajakirjandus suutis paljastada, et ta valetas venelaste suursaadikuga toimunud kohtumiste teemal.