Allikad: Trump on hakanud Süüriast lahkumise mõistlikkuse üle kahtlema

Senaator Lindsey Graham ütles eile pärast Valges Majas peetud kahetunnist lõunat presidendiga, et algne otsus väed välja koheselt tuua tõenäoliselt viibib. „Ma ütleks, et oleme pausi-olukorras," sõnas Graham. USA senaator lisas, et Trump tõotas väed seniks Süüriasse jätta, kuniks äärmusühendus Islamiriik (ISIS) on hävitatud.

„President mõistab, et töö on vaja lõpule viia," kinnitas Graham uudisteagentuurile AFP. „Ta ütles mõningaid asju, mida ma varem ei teadnud, ja mis parandasid tunduvalt mu enesetunnet selle suhtes, mida me Süürias edasi teeme," lisas USA senaator. „Mulle jäi mulje, et president tahab tagada seda, et kui me Süüriast lahkume, on ISIS täielikult hävitatud," ütles Graham.

19. detsembris kirjutas Trump Twitteris, et ISIS on Süürias hävitatud ja USA sõdurid lahkuvad riigist. Julgeolekueksperdid väljendasid seepeale muret ja ütlesid, et rõõmustada on vara ja ameeriklaste väljaviimine võib kaasa tuua Süüria olukorra märgatava halvenemise.

Graham kinnitas eile meediale, et Trump mõtles Süüria ja vägede tagasitõmbumise üle väga pikalt ja sügavalt, sest tagada on vaja ühtlasi seda, et USA liitlased kurdid oleks kaitstud ja Iraan ei lõikaks lahkumisest suurt kasu.