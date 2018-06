Allikad: Põhja-Korea asus salaja suurendama raketikütuse tootmist

Kuigi põhjakorealased on lõpetanud raketi- ja tuumakatsetuste korraldamise, „pole mingeid andmeid, mis annaksid tunnistust arsenali kärpimisest või tootmise peatamisest,“ ütles üks viiest telekanali allikast. „Meil on täiesti ilmsed tõendid selle kohta, et nad üritavad USA-d petta.“

Tegemist ei oleks esimese korraga, mil Põhja-Korea on üritanud ameeriklasi ninapidi vedada. Ka Kim Jong-uni isa Kim Jong-il lubas korduvalt valelikult loobuda agressiivsetest poliitikatest, et saada lääneriikidelt tasuks finantsabi ja muid järelandmisi.