Allikad: Hollandi luure häkkerid andsid otsustavad tõendid Venemaa sekkumise kohta USA valimistesse

Hollandi luureteenistuse digitaalagendid imbusid juba 2014. aasta suvel sisse kurikuulsasse Vene häkkerite rühmitusse Cozy Bear ja nägid seega esimesena, kuidas Vene häkkerid valimiskampaania ajal USA-s oma sihtmärkidega töötasid, kirjutab Holland ajaleht De Volkskrant.

Kui Hollandi Üldise Luure- ja Julgeolekuteenistuse AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) häkker 2014. aasta suvel Moskva Punase väljaku kõrval asuva ülikoolihoone arvutivõrku sisenes, ei olnud tal aimugi selle tagajärgedest. Aasta hiljem nägid tema kolleegid AIVD peakorteris Zoetermeeris, kuidas Vene häkkerid alustasid rünnakut USA demokraatliku partei vastu. AIVD häkkerid olid sisse imbunud kurikuulsasse Vene häkkerite rühmitusse Cozy Bear ning nägid kõike, ilma et venelased sellest midagi teadnud oleksid, teatab De Volkskrant.

AIVD teavitas – ja mitte viimast korda – USA sõsarteenistusi Luure Keskagentuuri (CIA) ja Rahvusliku Julgeoleku Agentuuri (NSA). Siiski võttis kuid aega, enne kui hoiatuse tõeline tähendus Washingtonis kohale jõudis – venelased olid juba USA valimisvõitlusse sekkunud. AIVD häkkerid olid seda kõike juhtumas näinud.

Kuus USA ja Hollandi allikat rääkisid De Volkskrantile, et hollandlaste ligipääs Vene häkkeritele annab otsustavad tõendid Venemaa osaluse kohta demokraatliku partei häkkimises. See oli ka Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) jaoks ajend juurdluse alustamiseks Venemaa sekkumise kohta USA valimisvõitlusse.

Kolm Ameerika luureteenistust ütlevad „suure kindlusega”, et demokraatliku partei vastase rünnaku taga seisab Kreml. Selle kindluse võtavad nad De Volkskranti allikate sõnul AIVD häkkerite aastatepikkusest ligipääsust kontorisarnasele ruumile Moskva kesklinnas.

Pole teada, millist informatsiooni Hollandi häkkerid venelaste kohta täpselt said, aga on selge, et see sisaldab viidet maailma ühe tuntuma häkkerite rühmituse Cozy Bear ehk APT29 asukoha kohta. Parimate luureteenistuste spetsialistid, näiteks britid, iisraellased ja ameeriklased jahivad neid juba aastaid, samuti suurte küberjulgeolekufirmade analüütikud.

AIVD häkkerite meeskond valmistus nädalaid. Rünnak toimus 2014. aasta suvel, võimalik, et veel enne Malaysia Airlinesi lennu MH17 allatulistamist Ukraina kohal. Neil õnnestus sisemisse arvutivõrku sisse murda. Seejärel võis AIVD jälgida Vene häkkerite kõiki samme. Aga see pole veel kõik.

Cozy Beari häkkerid istusid ühes ruumis Punase väljaku lähedases ülikoolikompleksis. Enamasti tegutses aktiivselt kümmekond inimest. Ruumi sisenejaid ja väljujaid jälgis valvekaamera. AIVD häkkeritel õnnestus saada ligipääs sellele kaamerale. Seejärel ei teatud mitte ainult, mida venelased teevad, vaid ka, kuidas teevad. Igast külastajast tehti foto, mida Zoetermeeris analüüsiti ja tuntud Vene spioonidega võrreldi. Ka need andmed osutusid hiljem otsustavateks.

Hollandlaste ligipääs tasus end kiiresti ära. Novembris valmistusid venelased rünnakuks ühe oma tähtsama sihtmärgi – USA välisministeeriumi vastu. Arvutivõrgu salastamata osasse õnnestus neil sisse murda.

AIVD ja Hollandi sõjaväeluure MIVD teavitasid NSA sideisikut USA saatkonnas Haagis, kes alarmeeris otse erinevaid USA teenistusi.

Järgnes harukordne võitlus ministeeriumi kaugemale sisse tungida üritanud ründajate ning kaitsjate vahel, kelleks olid FBI ja NSA meeskonnad, mis olid varustatud hollandlaste juhiste ja luureandmetega. See võitlus kestis USA meedia teatel 24 tundi.

Venelased olid De Volkskranti teatel tohutult agressiivsed, aga ei teadnud, et nende järel spioneeriti. NSA ja FBI suutsid tänu Hollandi spionaažile ülikiiresti reageerida. Hollandi informatsioon oli nii tähtis, et NSA avas Zoetermeeriga otseliini luureandmete kiireks edastamiseks USA-sse.

Lõpuks õnnestus ameeriklastel venelased ministeeriumi võrgust välja ajada, kuid mitte enne, kui ründajad kasutasid oma ligipääsu, et saata e-kiri ühele isikule Valges Majas.

See isik avas kirjas olnud lingi, mis avas veebilehe, kuhu Valge Maja töötaja sisestas oma ligipääsuandmed, mis sattusid nii venelaste kätte. Nii pääsesid venelased sisse Valgesse Majja.

Vene häkkerid jõudsid isegi e-postiserveritesse, mis sisaldasid president Barack Obama saadetud ja vastuvõetud e-kirju. Allikate sõnul ei jõutud siiski Obama isikliku BlackBerryni, mis sisaldab riigisaladusi, küll aga saatkondade ja diplomaatide e-kirjavahetuse ja muuni. Taas hoiatasid Hollandi teenistused ameeriklasi.

Nii sai ligipääs Cozy Bearile Hollandi häkkerite jaoks kullakaevanduseks. Aastaid tuli sealt kasulikku informatsiooni Vene luureteenistuste tipu eesmärkide, meetodite ja huvide kohta. Külastajate fotode järgi teadis AIVD, et häkkerite gruppi juhtis Venemaa välisluureteenistus SVR.

De Volkskranti allikate teatel ei olnud ameeriklased sellisteks agressiivseteks rünnakuteks valmis, mistõttu oli hollandlaste ligipääs nii teretulnud. Ameeriklased saatsid Zoetermeeri „tordi ja lilled”. Aga mitte ainult: luureandmetega tehakse vahetuskaupa. AIVD ja MIVD juhid Rob Bertholee ja Pieter Bindt rääkisid 2016. aastal ligipääsust Vene häkkeritele USA rahvusliku luuredirektori James Clapperi ja NSA juhi Michael Rogersiga.

Holland sai vastu teadmisi, tehnikat ja luureandmeid. Ühe Ameerika allika teatel õnnestus NSA-l 2015. aasta lõpus saada ligipääs mõnede kõrgete Vene luureohvitseride mobiilseadmetele. Muu hulgas saadi nii teada, et venelased otsivad juba enne häkkimisrünnakut internetist, kas on uudiseid tulevase rünnaku kohta. Ameeriklaste jaoks oli see kaudne tõend Venemaa valitsuse osaluse kohta rünnakutes. Ühe allika teatel on väga võimalik, et Holland sai luurandmete vastu ligipääsu sellele ameeriklaste informatsioonile.