Algaval Rootsi õhujõudude õppusel baseeruvad hävitajad Gripen esmakordselt ka Eestis

„Selleaastasel õppusel jätkatakse ja süvendatakse prioriteediks olevat Soome-Rootsi koostööd. Soome lennukid ja helikopterid kaasatakse Rootsi kaitsesse, aga nad mängivad ka oskuslike vastaste rolli oma F-18-tega Turust. Uus on see, et esimest korda baseerub Rootsi lennudivisjon Eestis. See suurendab veelgi meie võimet teha koostööd teistega ning annab paremad õppuse tingimused, mis puutub õhuruumi kasutamisse,” ütles õppuse juht Claes Isoz.