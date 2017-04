Aleksei Navalnõi võib rünnaku tagajärjel ühest silmast nägemise kaotada

Venemaa opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi sai sellenädalase värvirünnaku tagajärjel parema silma keemilise põletuse ja võib seetõttu sellest nägemise kaotada.

Värvirünnaku järel haiglaravil viibinud opositsionäär ütles, et ta ei saa oma paremat silma avada.„Silma on raske tuimestada ja see teeb põrguvalu,“ tõdes Navalnõi.

Rünnak leidis aset neljapäeval Moskvas Navalnõi kontori lähistel.

Rohelist värvi vedelik (tõenäoliselt briljantroheline (зелёнка)) kahjustas tema silmatera ja sarvkesta. Mehe sõnul on võimalik, et kahjustatud silma ei õnnestu ravida.

Aleksei Navalnõi Foto: Evgeny Feldman, AP

Opositsioonipoliitik kahtlustab, et rünnaku taga on president Vladimir Putini administratsioon, kuna ainult julgeolekujõududel võis olla ülevaade tema liikumise marsruudist. „Nad on ka „katkise turvakaamera“ ja politsei vastumeelsuse taga alustada juhtunu uurimist,“ leidis Navalnõi.

Alles eelmisel kuul rünnati teda Siberi Barnauli linna tänaval briljantrohelisega. Opositsiooniliider avaldas toona arvamust, et ehk lootis Kreml, et ta loobub „rohelise näo“ tõttu võimu korruptiivsuse paljastavate videote avaldamisest. „Mind see (värvirünnak –toim) ei peata,“ rõhutas Navalnõi toona.